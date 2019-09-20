مكياج بنفسجي لاطلالة ناعمة بالتوربان

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:43 صباحاً - التغيير بطريقة وضع المكياج كفيلة بتغيير مظهرك بأكمله . فالفتاة المحجبة تركّز على وضع مكياج عيون قوي لابراز جمال عينيها .
نقدّم لكِ عددًا من النصائح، لـ تطبيق مكياج بنفسجي قوي بسهولة، وكل ما هو مطلوب منكِ هو اتّباع بعض النصائح والخطوات بدقة.
لتطبيق المكياج تحتاجين إلى:
-أساس وجه مناسب للون وجهك .
-قلم كحل أسود جاف .
-ماسكرا.
-قلمي ظلال عيون بنفسجي، احدهما قاتم والآخر فاتح .
-بودرة خدود باللون الزهري الفاتح .
-احمر شفايف باللون الزهري المائل إلى اللحمي.
كيفية تطبيق المكياج البنفسجي :
- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهكِ ورقبتك.
- طبّقي ظلال عيون بنفسجيًّا فاتحًا على الزاوية الداخلية للعين.
- ضعي ظلالًا بنفسجيًّا قاتمًا من منتصف العين وحتى الزاوية الخارجية، واضيفي بعدها القليل منه فوق خط البنفسجي الفاتح، من الزاوية الداخلية وحتى الوصول لخط البنفسجي القاتم .
- ارسمي بالـ كحل الأسود، خطّ كحل رفيعًا على الجفن السفلي.
-أضيفي الـ ماسكرا إلى رموشك، لمزيد من التميّز لعينيك .
- طبّقي احمر شفايف على شفاهك بشكل خفيف، وبودرة خدود باللون الزهري الفاتح على وجنتيك.
بالفيديو: شاهدي أسهل مكياج لتالقك في المناسبات الخاصة
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