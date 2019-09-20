مكياج بنفسجي لاطلالة ناعمة بالتوربان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:43 صباحاً - التغيير بطريقة وضع المكياج كفيلة بتغيير مظهرك بأكمله . فالفتاة المحجبة تركّز على وضع مكياج عيون قوي لابراز جمال عينيها .

نقدّم لكِ عددًا من النصائح، لـ تطبيق مكياج بنفسجي قوي بسهولة، وكل ما هو مطلوب منكِ هو اتّباع بعض النصائح والخطوات بدقة.

مكياج عيون بنفسجي



لتطبيق المكياج تحتاجين إلى:



-أساس وجه مناسب للون وجهك .

-قلم كحل أسود جاف .

-ماسكرا.

-قلمي ظلال عيون بنفسجي، احدهما قاتم والآخر فاتح .

-بودرة خدود باللون الزهري الفاتح .

-احمر شفايف باللون الزهري المائل إلى اللحمي.

Advertisements

طريقة تطبيق المكياج البنفسجي



كيفية تطبيق المكياج البنفسجي :



- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهكِ ورقبتك.

- طبّقي ظلال عيون بنفسجيًّا فاتحًا على الزاوية الداخلية للعين.

- ضعي ظلالًا بنفسجيًّا قاتمًا من منتصف العين وحتى الزاوية الخارجية، واضيفي بعدها القليل منه فوق خط البنفسجي الفاتح، من الزاوية الداخلية وحتى الوصول لخط البنفسجي القاتم .

- ارسمي بالـ كحل الأسود، خطّ كحل رفيعًا على الجفن السفلي.

-أضيفي الـ ماسكرا إلى رموشك، لمزيد من التميّز لعينيك .

- طبّقي احمر شفايف على شفاهك بشكل خفيف، وبودرة خدود باللون الزهري الفاتح على وجنتيك.

بالفيديو: شاهدي أسهل مكياج لتالقك في المناسبات الخاصة