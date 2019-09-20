تسريحة ذيل الحصان من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:43 صباحاً - مع بداية العام 2019 لفتتنا تسريحات النجمات التي عكست تجدّداً في أسلوبهن مع اتجاه واضح إلى اختيار الإطلالات العملية والأنيقة في الوقت نفسه.



من وحي أجواء الستينات وما حملته من صيحات في تسريحات الشعر، استوحى مزيّنو الشعر تسريحة ذيل الحصان التي يتمّ عقدها بواسطة خصلة من الشعر نفسه، ما يجعل العقدة غير مرئية.



لفتنا في الآونة الأخيرة، تركيز مجموعة واسعة من المشاهير على تسريحة ذيل حصان.. ما يوحي بأنها ستكون من أبرز تسريحات الموسم.



1. كيم كارداشيان

كيم كارداشيان



اختارت كيم كرداشيان تسريحة ذيل الحصان مع عقدة مرتفعة تتوسط الرأس، وقد استعانت بشعرها لإنشاء هذه العقدة. بدت إطلالة كيم هادئة وأنثوية خصوصا انها ترافقت مع اختيارها أسلوب مكياج ناعم وجذاب.



2. هايلي بالدوين

هايلي بالدوين



عارضة الأزياء الشقراء هايلي بالدوين، أضافت لمسة ابتكار إلى تسريحة ذيل الحصان التي اعتمدتها، إذ أنها عقدت الخصلة بواسطة فراشة من المخمل الأسود، فبدت الإطلالة في منتهى الدلال خصوصا مع اعتمادها هذا المكياج الزهري.

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3. إيل فانينغ

إيل فانينغ



كذلك الأمر بالنسبة إلى الممثلة الشابة إيل فانينغ التي اعتمدت مكياجاً ناعماً وزهرياً واختارت أن تصفف شعرها الأشقر الطويل وفق عقدة ذيل الحصان مستعينة بخصلات من شعرها نفسه.



4. كايلي جينير

كايلي جينير



كايلي جينير كانت الأكثر تألقاً بهذه التسريحة، اذ عكست أجواء الستينيات بامتياز. فعمدت إلى تنسيق الإطلالة مع مكياج ريترو جريء وملابس لافتة من موضة هذه الحقبة.



5. بيلا حديد

بيلا حديد



ملامح بيلا حديد البريئة جعلت من تسريحة ذيل الحصان الخيار المناسب لها. بدت معها أصغر سناً وبملامح بريئة تذكّرنا بإطلالات التلميذات في المدارس.



6. أريانا غراندي

أريانا غراندي



تتمتع أريانا غراندي بملامح طفولية جذابة، وقد استطاعت في هذه التسريحة أن تزيد حضورها رقّة ونعومة. أدخلت إلى تسريحة ذيل الحصان التي عقدتها بواسطة شعرها، بعض الضفائر المجدولة، ما جعل التسريحة أكثر ابتكاراً وتجدّداً.



7. زندايا

زندايا



كالعادة، لا تبخل علينا زندايا باللوك الانثوي الجذاب. فاختارت أن تزيّن شعرها بتسريحة ذيل الحصان المعقود بخصلة من شعرها، ولكنها ميّزت إطلالتها من خلال التموّجات التي طغت على خصلات الشعر المفرودة.

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