من البطانة لعدم وجود حمالة صدر.. إطلالات رانيا يوسف تثير الجدل

جدل مستمر يرافق ظهور الفنانة رانيا يوسف بالمهرجانات الفنية المختلفة، خلال العام الأخير، بسبب إطلالاتها الجريئة المثيرة، كان آخرها ظهورها بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، الليلة.

وأطلت رانيا بمهرجان الجونة السينمائي، الليلة، بفستان جرئ أخضر اللون، تميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر وبدون حمالة ظهر، كما أنه ذو فتحة جانبية طويلة.

إطلالة رانيا يوسف تأتي بعد تصريحها لـ"الوطن"، بأنها لن تثير الجدل، إذ قالت: "أنا مش هلبس فستان مثير للجدل زي ما حصل قبل كده"، في إشارة إلى إطلالتها خلال مهرجان القاهرة السينمائي، مختتمة حديثها: "هظهر بلوك مفاجئة إن شاء الله، وعارفة إن الناس مستنية إطلالتي النهاردة".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، وجاءت أبرز تعليقات متابعيها: "هو يا مفيش بطانة، يا فستان مكشوف من فوق"، و"اللبس أوفر أوي ومش لايق عليكي"، و"أنتي حلوة في كل الأحوال"، و"نفسي أشوفك لابس فستان مقفول".

وأطلت رانيا بفستان أصفر اللون، لامع وطويل، وذو فتحة جانبية طويلة حتى الخصر، أسفلها "شورت" بنفس لون الفستان، خلال حضورها حفل "دير جيست Dear Guest"، وسط انتقادات لتعمدها إثارة الجدل بملابسها.

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وتعرضت الفنانة لانتقادات لاذعة بسبب ظهورها بفستان أسود شفاف دون بطانة طويلة، ما أدى لإظهار منطقة حساسة بجسدها، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، العام الماضي.

وتسببت تلك الإطلالة في تصدر اسمها محركات البحث لعدة أيام، عقب انتهاء المهرجان، وقُدمت بلاغات ضدها لإثارتها الفتن، وتحريضها على "الفسق والفجور"، قبل أن تصدر بيان اعتذار عن ارتدائها ذلك الفستان.

وأكدت رانيا، خلال استضافتها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر": "البطانة اترفعت وماخدتش بالي، والمفروض اللي صورني كان نبهني".