محمد سامي ممازحا زوجته بمهرجان الجونة: "كلمتي تمشي جوه البيت وبراه"

أعربت الفنانة ريم سامي، عن سعادتها لحضورها مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، مؤكدة أن شقيقها المخرج محمد سامي يُعد أكبر داعم لها في مجال التمثيل.

وأضافت "ريم"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي: "أكتر بني آدم بيدعمني في الدنيا، مبسوطة أوي أنه أخويا".

وقالت الفنانة مي عمر، إن "الفستان الذي ترتديه من تصميم زهير مراد، وميك أب سالي رشدي"، موضحة أن هناك أعمالا فنية ستشارك فيها قريبًا، دون ذكر أي تفاصيل.

وقال المخرج محمد سامي، إنه سعيد للغاية لمشاركته في مهرجان الجونة السينمائي، لافتا أنه شاهد كثير من الأفلام خلال الدورة الماضية للمهرجان، ويرغب أن يشاهد جميع الأفلام بالدورة الحالية، متابعا: "عام بعد عام يزداد مهرجان الجونة جمالا".

وعن عمله مع زوجته في "لوكيشن" واحد، قال مازحا: "الممثل بيعمل المطلوب منه بعد الاتفاق عليه، كلمتي أنا اللي هتمشي جوة البيت وبرة البيت".

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وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.