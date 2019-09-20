بـ"فتحة هوليود".. فنانات يتنافسن على خطف الأنظار خلال افتتاح مهرجان الجونة

حرص عدد كبير من الفنانات على خطف الأنظار، خلال ظهورهن بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة، وارتدى عدد منهن فساتين ذات فتحة من الجانب أو الأمام "فتحة هوليود".

ورغم اختلاف ألوان وتصاميم الفساتين إلا أن جميعهن تنافسن في إظهار سيقانهن، عبر ارتداء فساتين طويلة ذات فتحة من الأمام.

الفنانة رانيا يوسف خطفت الأنظار إليها، إذ ظهرت بفستان مكشوف، زيتي اللون، تميز بفتحاته المتعددة، وأنه مكشوف الظهر، وبفتحة "هوليود" كشفت ساقها كاملة.

وأطلت الفنانة ياسمين صبري بفستان من الستان الزيتي، مطعما بالاسترس اللامع، ذو فتحة هوليوود، وحقيبة باللون الذهبي.

وجاءت إطلالة الفنانة علا رشدي بفستان أحمر من "التُل والشيفون"، منفوش قليلًا، ذو فتحة هوليوود، كاشفا ساقها كاملة، كما جاء مكشوفًا من جهة الصدر، ودون أكمام.

Advertisements

بينما ظهرت الفنانة نيكول سابا بفستان فضي، به فتحة هوليود مطعم بالاسود، وحقيبة يد سوداء

وظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة بسيطة، مرتدية فستان فوشيا به فتحة من الأمام، وحقيبة يد فضية اللون.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.