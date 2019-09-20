الامارات | «الإمارات للبيئة» تكرّم الفائزين بمشروع «إعادة التدوير.. تشجير.. تكرير»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للبيئة» تكرّم الفائزين بمشروع «إعادة التدوير.. تشجير.. تكرير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة في حفل كبير أقامته يوم أمس في فندق جراند ميلينيوم دبي، ضمن احتفالاتها باليوم العالمي لمكافحة التصحر، الفائزين بمشروع «إعادة التدوير.. تشجير.. تكرير»، الذين تمكنوا من جمع وإعادة تدوير كميات النفايات الورقية التي تم تحديدها لكل فئة مشاركة، حيث فاز عن فئة الشركات شركة «أي جي ميلكو» بجمعها 9355 كغم من الورق، وعن فئة المؤسسات الأكاديمية مدرستنا الثانوية للأولاد في الورقاء بجمعها 8824 كغم، وعن فئة الأفراد نيا تريسا توني بجمعها 2080 كغم.

وكشفت رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة حبيبة المرعشي، عن قيام المشاركين في المشروع بإيداع أكثر من 178.806 كغم من الورق خلال فترة شهر واحد، وذلك بنسبة زيادة 914% عن العام الماضي.