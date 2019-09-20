شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المزروعي والمهيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل محمد جذلان مبارك المزروعي، بمناسبة زفاف نجله زايد إلى كريمة راشد سعيد جمعة عابد المهيري. حضر الحفل، الذي أقيم بقلعة الرمال للمناسبات في دبي، عدد من كبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والمهنئين. Advertisements Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح المزروعي والمهيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.