الامارات | الأرشيف الوطني يشارك في استقبال طلبة المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرشيف الوطني يشارك في استقبال طلبة المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الأرشيف الوطني أول من أمس، مدارس أبوظبي في استقبال الطلبة من مختلف المراحل في مطلع العام الدراسي الجديد 2019-2020 ضمن برنامجه التعليمي «نحو عام دراسي جديد أكثر تميزاً»، وتضمن البرنامج مجموعة من النشاطات والفعاليات التثقيفية والترفيهية التي لاقت تفاعلاً طلابياً كبيراً من مختلف المراحل والمستويات الدراسية، واستهدفت فعاليات الاستقبال نشر السعادة، وتشجيع الطلبة على رسم أفق مستقبلي من أجل تحصيل علمي مميز في سبيل الوصول إلى أهدافهم، وليكونوا قادرين على تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في صنع مستقبل الوطن الذي يعتمد عليهم. وجاءت جهود الأرشيف الوطني في استقبال الطلبة انطلاقاً من دوره كشريك في التنشئة الوطنية للأجيال، وحرصه على تعريف الأجيال بدوره في حفظ ذاكرة الوطن وإتاحتها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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