الامارات | «مسك» الإماراتي يشارك في مهرجان جاغران السينمائي

شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك» الإماراتي يشارك في مهرجان جاغران السينمائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختير الفيلم الإماراتي «مسك» للمخرج حميد السويدي، للمشاركة للمرة الثانية ضمن فعاليات الدورة الـ10 من مهرجان جاغران السينمائي المتنقل، وذلك في جولته في مدينة مومباي بالهند، من 26 حتى 29 سبتمبر المقبل، وكان الفيلم قد شارك في جولة المهرجان في العاصمة الهندية دلهي في شهر يوليو الماضي.

ويعدّ مهرجان جاغران السينمائي أضخم مهرجان سينمائي متنقل في العالم، ويهدف إلى خلق ثقافة تقدير دور السينما، كما يُعد محاولة جادة لخلق منصة تجمع الجماهير السينمائية من أنحاء العالم كافة.

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فاز فيلم مسك بجائزة أفضل فيلم إماراتي في مهرجان العين السينمائي، وشارك أخيراً في مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، كما عُرض في مهرجان الخطوط الجوية الإماراتية للأفلام القصيرة، وفي جامعة السوربون بأبوظبي، وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة الـ15 من المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.

وتدور أحداث الفيلم حول أحمد، الذي يتخلّى عن عمله الواعد في إدارة المتاحف لرعاية والده المريض، ويتفرّغ لإدارة أعمال عائلته الراكدة في مجال العطور، ليتحول بعد تلك التضحية وطلاقه أيضاً إلى رجل ناقم على الطبيعة البشرية، ويؤثر هذا التحول في علاقته بطفله المنعزل عبدالرحمن، البالغ من العمر 12 عاماً؛ وبمرور الوقت يتضح أن الأب والابن لا يفهمان بعضهما، وكأن لكل منهما لغته الخاصة، كما يشك أحمد في الهدف وراء عودة أخته من رحلتها حول العالم، حيث يعتقد أنها عادت لتحصل على حصتها من الميراث حال وفاة والدهما، وفي الوقت نفسه تُفاجِئ طليقته الجميع برفع دعوى قضائية ضده، لمنعه من رؤية ابنه، مُدعية أنها لا تريد أن يرى ابنها موت جده البطيء.

الفيلم من إخراج وتأليف حميد السويدي، وبطولة محمد أحمد وسهيل الجنيبي وضاغن جمعة ومناهل العوضي.