الامارات | «أزكدنيا» يطلق«مهرجان المذاق العربي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أزكدنيا» يطلق«مهرجان المذاق العربي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مطعم «أزكدنيا» في مختلف فروعه المنتشرة في دولة الإمارات مهرجان المذاق العربي، الذي يجمع مذاقات مختلفة من بلاد الشام والدول العربية. وينطلق المهرجان بمذاقات من فلسطين، حيث تتضمن قائمة متنوعة من الوجبات التقليدية الأصيلة التي تتميز بها دولة فلسطين، والتي اشتهرت بها على مر السنين. بدأ مهرجان «استكشف مذاق فلسطين» في 16 سبتمبر الجاري، ويستمر إلى نهاية نوفمبر المقبل. ويتخلل المهرجان قائمة مكونة من 11 وجبة تقليدية من أشهر الأكلات التي يشتهر بها المطبخ الفلسطيني. وتتضمن القائمة الرئيسة وجبة دجاج المسخن التي اشتهرت بين سكان مدينة القدس، والمفتول الفلسطيني، وكفتة اللحمة مع ورق العنب، إضافة إلى قائمة متنوعة من المقبلات، مثل العجة والمناقيش بالزعتر والسماق المنتشرة في منطقة الجليل، والحلويات المتنوعة، مثل الوربات بالقشطة والفستق والكنافة الكذابة.

وسيقوم المطعم بإطلاق مذاقات مختلفة من لبنان وسورية والأردن في الأشهر المقبلة. وتنتشر فروع مطعم أزكدنيا في دولة الإمارات في كل من ميركاتو، ومول الإمارات، ومارينا مول في أبوظبي.