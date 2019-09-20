الامارات | أفراح العيسائي والساعدي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل سعيد حميد علي العيسائي، بمناسبة زفاف نجله منصور إلى كريمة راشد محمد سيف الساعدي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح في العين، عدد من المسؤولين وأعيان القبائل، ولفيف من المدعوين وزملاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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