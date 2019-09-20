الامارات | أفراح النعيمي والبلوكي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح النعيمي والبلوكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة المرحوم شاهين عيد فرج النعيمي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجلها محمد إلى كريمة أحمد عبدالعزيز محمد البلوكي. حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الهيلي للأفراح بالعين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وأعيان النعيمي والبلوكي، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس. وتخللت الحفل عروض من تراث الإمارات الأصيل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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