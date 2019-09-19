قبلات وأحضان.. الثنائيات يخطفون الأنظار خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

حرص عدد كبير من الثنائيات على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائية في دورته الثالثة، التي انطلقت اليوم، وخطفوا الأنظار والأضواء خلال ظهورهم على السجادة الحمراء.

ويستعرض "هن" أبرز الثنائيات التي خطفت الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي:

كندا علوش وعمرو يوسف

خطفت الفنانة كندة علوش والفنان عمرو يوسف الأنظار، فور وصولهما، وظهرت كندة مستندة على كتف زوجها في لقطة رومانسية أبهرت الجميع.

وأطلت كندة بفستان كحلي طويل ذات أكمام شفافة مطعم باللون الأسود وحقيبة سوداء، بينما ظهر الفنان عمرو يوسف مرتديا بدلة سوداء مع ببيون عنق بسيط وحذاء أسود.

روجينا وأشرف زكي

بإطلالة مميزة وجذابة، خطف الثنائي روجينا والفنان أشرف زكي الأنظار فور وصولهما لحفل افتتاح مهرجان الجونة.

ظهرت روجينا بإطلالة مميزة وجذابة، إذ ارتدت فستانا نال إعجاب الحضور، وارتدى أشرف بدلة كحلي، ويعتبر هو ثاني "كابيلز" في المهرجان.

علا رشدي وأحمد داوود

حرص الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي على التقاط صورا تذكارية مليئة بالرومانسية، كما اعتادا على السجادة الحمراء.

وظهرت علا بفستان أحمر من "التُل والشيفون"، منفوش قليلًا، ذو فتحة هوليوود، كاشفا ساقها كاملة، كما جاء مكشوفًا من جهة الصدر، ودون أكمام.

وأطل داوود ببدلة سوداء كلاسيكية مع "بيبيون" عنق بسيط، وحذاء أسود لامع، في حين خطفت "علا" الأنظار بإطلالتها.

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محمد فراج وخطيبته

من جانبه أعلن الفنان محمد فراج، خطبته من الفنانة الشابة بسنت شوقي، على هامش حضوره حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في أول ظهور لهما بعد إعلان خطبتهما.

أحمد الفيشاوي وزوجته

كما حرص الفنان أحمد الفيشاوي على اصطحاب زوجته ندى كامل، إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وخطف "الفيشاوي" وزوجته الأنظار على الـ"ريد كاربت"، إذ حرص على تقبيلها أكثر من مرة، أمام وسائل الإعلام، وظهرت ندا بفستان أبيض طويل ذات أكمام وبإطلالة محتشمة.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.