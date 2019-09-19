حدادا على والدتها.. يسرا تطل بفستان أسود لامع دون أكمام بمهرجان الجونة

تألقت الفنانة يسرا، خلال افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بفستان أسود لامع "تايبست".

وجاء الفستان مكشوف من الجهة العلوية، دون أكمام، بتوقيع مصمم الأزياء هاني البحيري.

واعتمدت الفنانة على تسريحة شعر "ملمومة" وبسيطة، مع مكياج ترابي لامع، وأقراط من الألماس.

وكشف البحيري لـ"الوطن"، في تصريح سابق، أن الفنانة طلبت منه تصميم فستانا أسود اللون، حدادًا على والدتها التي توفت مؤخرًا.

Advertisements

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.