بعد انطلاق مهرجان الجونة.. المخرج بيتر ميمي: "مصر كلها مستنية فستان رانيا يوسف"

علق المخرج السينمائي بيتر ميمي، على اهتمام الجمهور بفستان الفنانة رانيا يوسف خلال مشاركتها بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وكتب بيتر، عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "مصر كلها مستنية فستان رانيا يوسف".

وخطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بفستان مكشوف زيتي اللون، تميز بفتحاته المتعددة، كما جاء الفستان بظهر مكشوف، وبفتحة هوليود كشفت عن ساقها كاملة.

كما تميز الفستان بفتحة "v" واسعة من الجهة العلوية، كاشفة عن جسدها، متخلية عن "حمالة الصدر".

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يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، أثارت الجدل بعد ارتدائها فستانا، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، العام الماضي، والذي اعتبره العديدون "فاضحا ومخالفا" للتقاليد والأعراف السائدة ولاقى استهجانا واسعا.

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وانطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، السادسة مساء اليوم، وتمتد الفعاليات حتى 27 سبتمبر الجاري، حيث يبدأ حفل الافتتاح فى تمام الساعة السادسة مساء بحضور القائمين على المهرجان والعديد من النجوم المصريين والعرب والعالميين.

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ووصل إلى الجونة حتى الآن، عدد كبير من الفنانين لحضور حفل الافتتاح، منهم إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل.

ومن المقرر أن يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.