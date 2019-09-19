رغم الطلاق.. شيري عادل ترافق معز مسعود بمهرجان الجونة السينمائي

وصلت الفنانة شيري عادل إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة، برفقة طليقها الداعية الإسلامي معز مسعود.

أطلت شيري بفستان أسود من الجوبير، طويل وله أكمام، مع شعر "ويفي" منسدل، وظهرت بمكياج ترابي "مطفي" أظهر هدوء ملامحها.

طلاق شيري عادل ومعز مسعود

كانت الفنانة شيري عادل أعلنت خبر انفصالها رسمياً عن زوجها الداعية معز مسعود، عبر خاصة "ستوري" بحسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعادت شيري نشر خبرا صحفيا يؤكد انفصالهما، جاء فيه أن المقطع الذي نشرته مع مسعود منذ فترة كان بعد انفصالهما، خاصة أنهما ما زالا يحتفظان بعلاقة إنسانية وطيدة بينهما.

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وفي يوليو الماضي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة طلاق شيري ومسعود، وهو الأمر الذي نفته الفنانة، حيث نشرت مقطع فيديو، لا يتجاوز الـ20 ثانية، يجمعها بمعز مسعود.

ولم تك تلك المرة الأولى التي تلاحق فيها شائعة الانفصال شيري ومسعود ففي يناير الماضي، نشرت "شيري" صورة "سيلفي" بأزياء رياضية، أظهرت عدم ارتداء الدبلة.

انطلاق مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".