"الريش الأبيض".. بطل إطلالات الفنانات بمهرجان الجونة السينمائي

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سارعت الفنانات اللائي حضرن حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة التي انطلقت اليوم، على جذب الأنظار وعدسات الكاميرات إليهن، خلال إطلالاتهن على السجادة الحمراء.
وتشابهت لمسات بعض الفنانات في اختيار فساتينهن، المزودة بالريش الأبيض، كانت أولهن الفنانة منى زكي، التي ارتدت فستان أبيض منفوش أشبه بفساتين الزفاف، تميز بأنه شفاف كشف عن أجزاء من جسدها، ومزود بالريش الأبيض، من الجهة العلوية، ومن الأسفل.
وأطلت الفنانة أمينة خليل أيضا بفستان ذو درجة فاتحة من اللون "الروز"، مزود بذيل طويل من الريش.
أما الفنانة اللبنانية نور، فقد ارتدت فستان من اللون الفضي اللامع، مزود بريش حول منطقة الصدر وفي ذيل الفستان.
افتتاح مهرجان الجونة
وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.
ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.
ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".
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