بالصور.. بسمة تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة

خطفت الفنانة بسمة الأنظار، خلال تواجدها على السجادة الحمراء، بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة، التي انطلقت قبل قليل، وتمتد فعالياته حتى 27 سبتمبر الحالي.

وأطلت بسمة بفستان فاتح اللون، أو أكتاف، مزين بنقوش بيضاء صغيرة الحجم.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري. ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

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ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.