ريا أبى راشد بفستان"حورية البحر" على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي

تألقت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ 3 بفستان كلاسيكي.

وتميز الفستان بتصميم Floor Length Sleeves، وجاء أوف وايت، ويشتهر تصميم هذا الفستان بقصة حورية البحر مزين بالتطريزات اللامعة. ونسقت معه قصة الشعر المنسدلا، واعتمدت على الإكسسوارات البسيطة.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء اليوم الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف دائمًا الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.