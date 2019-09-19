شاهد.. إطلالة محمد رمضان بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي

حرص النجم محمد رمضان للمرة الأولى على حضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثالثة بإطلالة كلاسيكية، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم العرب والعالم.

وظهر محمد رمضان على السجادة الحمراء بإطلالة عادية ليست غريبة، عكس ما اعتاد الظهور عليه بشكل مٌلفت، خاصة بالمناسبات التي يتم تكريمه فيها أو في الحفلات التي يُحييها.

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سرق "رمضان" الضوء سريعًا عقب ظهوره على الريد كاربت، مرتديا بدلة عادية أنيقة، تكونت من جاكيت بليزر أسود اللون من خامة القطيفة، وبنطلون وقميص وببيون، وزين عنقه بسلسلة فضة، بالإضافة إلى 3 خواتم ونيكلاس من توقيع دار الأزياء العالمية "فيرزاتشي".

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء اليوم الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف دائمًا الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.