إطلالة محتشمة لزوجة أحمد الفيشاوي بمهرجان الجونة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

أطلت ندى الكامل، بصحبة زوجها الفنان أحمد الفيشاوي بفستان أبيض لامع وذلك على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ3.

وتميزت فستانها بالطابع الكلاسيكي المُحتشم، حيث جاء بتفصيلة الـ " A Line" و بأكمام طويلة، ونسقت "ندى" إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الوردي الفاتح.

أما عن تصفيفة شعرها فكانت كعادتها، حيث تركت شعرها منسدلًا إلى الوراء ومفروق من المنتصف. كما اعتمدت على مكياج العينين الثقيل، وأحمر الشفاه باللون النيود.

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يذكر أن زوجة الفيشاوي اعتادت على إثارة الجدل بفساتينها التي ترتديها، بداية من مهرجان الجونة في دورته الثانية (الافتتاح والختام)، مرورًا بالإسكندرية السينمائي الـ34.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء اليوم الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف دائمًا الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.