كيف ظهرت ياسمين صبري على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي

أطلت الفنانة ياسمين صبري على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة في دورتة الـ3 بفستان منفوش، أخضر اللون.

وجاء التصميم بقصة الـone shoulder، الذي تميز بالكشاكيش عند أحد الأكتاف، وتزين النقوشات أو التطريزات الفضية اللامعة جاءت على هيئة فروع الأشجار المتداخلة، ونسقت معه إكسسوارات ذهبية اللون وحقيبة من نفس اللون.

وتعتبر فساتين السهرة بالكتف الواحد One shoulder dresses احتلت قسم كبير من عروض الأزياء الجاهزة والكوتور المخصصة لموسم 2019- 2020.

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يذكر أن الفنانة ياسمين صبري أطلت في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني بفستان أصفر من تصميم المصمم الكويتي، يوسف الجسمي، وهو نفس اللون الذي أطلت به في الدورة الأولى للمهرجان العام الماضي.

وأكدت أن اختيارها للون الأصفر كان عن قصد ومن اختيارها، قائلة: "أنا بحب الألوان الفريش اللي شبه أجواء الصيف والجونة شبه مصر يعني".

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء اليوم الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف دائمًا الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.