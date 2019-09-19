منى زكي بالأبيض على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تصوير-علاء أحمد:

ظهرت الفنانة منى زكي، منذ قليل، على الرد كاربت في حفل افتتاح مهرجان الجونة الثالث بفستان أبيض اللون.

Advertisements

وتميز الفستان بتصميم off shoulder، وتزين بالريش من عند منطقة الصدر والأطراف. ونسقت معه قصة الشعر المرفوع، واعتمدت على الإكسسوارات الفضية كبيرة الحجم، وحملت حقيبة صغيرة متماشية مع الإكسسوارات.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء اليوم الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.

وتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف دائمًا الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.