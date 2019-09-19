بالصور - روجينا بفستان سيمون هادئ منفوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي:

تصوير - علاء أحمد:

تألقت الفنانة روجينا بفستان باللون السيمون، بقصة ضيقة من الأعلى، وتنورة منفوشة بكشاكش بسيطة عند الخصر، وفاتحة جانبية طويلة، بتوقيع المصمم المصري إسلام متولي، وستايلست ملك العزاوي.

واعتمدت روجينا مكياج ناعم بألوان الروز، بلمسات خبير المكياج أحمد الحنين، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع بتوقيع أحمد شوقي، ومجوهرات من إيرم.

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وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء اليوم الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف دائمًا الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.

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