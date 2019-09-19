بالصور - بشرى تتألق بفستان بلون الباستيل في حفل افتتاح مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد

تصوير - علاء أحمد

أطلت الفنانة بشرى خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بفستان بلون الباستيل الأخضر، بدون أكمام، بقصة الكورسية من الأعلى، وتنورة واسعة من التول ذات الطيات المتعددة والمزين بالكشاكش، وتميز الفستان بالفروع الذهبية على الجانبين، بتوقيع مصمم الأزياء المصري هشام أبو العلا، وستايلست سعيد رمزي.

وحرصت على اعتماد تصفيفة الشعر المرفوع وغرة جانبية ويفي، واختارت مكياج بالألوان النيود، والتركيز على رسمة العيون السيموكي. كما نسقت بشرى مع الفستان مجوهرات ماسية مكونة من أقراط دائرية وخواتم باللون الفضي، كما اعتمدت كلاتش باللون الذهبي.

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وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء اليوم الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير. ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف دائمًا الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.

وقررت إدارة المهرجان الذي يستمر حتى الـ27 من سبتمبر الجاري، أن يكون فيلم الافتتاح هو "أد أسترا " للنجم العالمي براد بيت، ويشهد المهرجان عروضًا عالمية ودولية أولية لـ 14 فيلما، كما يشهد مجموعة من الفعاليات بينها ندوات وورش عمل وموائد مستديرة، ومعرض بمناسبة مئوية الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس.

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