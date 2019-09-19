بالصور - شادي ألفونس يثير السخرية بحركة معتادة للمرة الثالثة بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي

تصوير- علاء أحمد:

استعرض الفنان شادي ألفونس في لقطة طريفة للمرة الثانية على الرد كاربت بمهرجان الجونة في دورته الثالثة جوربه، حيث ارتدى بدلة سوداء اللون، وقام بإظهار جواربه الطفولية الملونة أمام الحاضرين بشكل ساخر.

يُذكر أن هذه اللقطة حدثت أثناء العرض الأول لفيلم "عيار ناري" بمهرجان الجونة السينمائي حيث ارتدى جوارب طفولية ممزوجة بألوان كثيرة على بدلة سوداء وأخذّ يستعرض جواربه.

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وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء اليوم الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير. ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف دائمًا الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.

وقررت إدارة المهرجان الذي يستمر حتى الـ27 من سبتمبر الجاري، أن يكون فيلم الافتتاح هو "أد أسترا " للنجم العالمي براد بيت، ويشهد المهرجان عروضًا عالمية ودولية أولية لـ 14 فيلما، كما يشهد مجموعة من الفعاليات بينها ندوات وورش عمل وموائد مستديرة، ومعرض بمناسبة مئوية الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس.

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