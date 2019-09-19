كندة علوش: "بنتي علمتني الصبر.. أول مرة اسيبها لوحدها من 10 شهور"

قالت الفنانة كندة علوش، إن الحياة أصبحت مختلفة بعد إنجابها ابنتها "حياة".

وأضافت علوش، خلال استضافتها على هامش مهرجان الجونة، المذاع عبر شاشة "on e": "الحياة بقى ليها معنى وأهمية، واتمسكت بيها أكتر، واتعلمت من وجودها حاجات كتيرة".

وتابعت: "لأول مرة أسيبها لوحدها النهاردة، وهي عندها 10 شهور، وعلمتني الصبر".

وأردفت: "حياة بنتي والأسرة بالنسبالي هي أهم حاجة، ولما يكون في حاجة تستحق إني أنزل الشغل هنزل أكيد وأشوف حلول إني مبعدش عنها".

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وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري. ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.