بينهن بشرى ودرة.. فنانات استعن بألوان فسفورية خلال ظهورهن بمهرجان الجونة

اعتمد عدد من الفنانات على الفساتين الفسفورية، خلال إطلالاتهن بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، التي انطلقت فعالياتها، مساء اليوم.

"هن" يرصد أبرز الفنانات اللائي حرصن على الظهور بفساتين فسفورية، خلال إطلالتهن، هن:

بشرى

ارتدت الفنانة بشرى فستانً منفوش باللون الفسفوري، مكشوف الأكتاف.

التونسية درة

وصلت الفنانة درة لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، منذ قليل، إذ كانت أول الحاضرين إلى السجادة الحمراء، وارتدت فستان "دوبل كلوش فوشيا".

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سارة التونسي

أثارت الفنانة سارة التونسي جدلًا بعد ظهورها على السجادة الحمراء بالدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بفستان مكشوف، تميز بلونه الأزرق الفسفوري، جذبت به أنظار الحضور.

انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.