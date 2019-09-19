"عروسة المهرجان".. منى زكي تخطف الأنظار بفستان شفاف خلال افتتاح مهرجان الجونة

خطفت الفنانة منى زكي الأنظار، خلال ظهورها بحفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته مساء اليوم.

وارتدت الفنانة فستانا أبيض شفاف منفوش، أشبه بفساتين الزفاف، كشف عن أجزاء من جسدها، مزود بريش أبيض من الجهة العلوية ومن الأسفل.

كما اعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة كلاسيكية، مع مكياج ترابي.

Advertisements

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".