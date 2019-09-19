روجينا وأشرف زكي يصلان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وصلت الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي، إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، الذي ينطلق بعد قليل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي عبر تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منذ قليل، صورة تجمع الفنانة وزوجها خلال مرورها على السجادة الحمراء.

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وانطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، السادسة مساء اليوم، وتمتد الفعاليات حتى 27 سبتمبر الجاري، حيث يبدأ حفل الافتتاح فى تمام الساعة السادسة مساء بحضور القائمين على المهرجان والعديد من النجوم المصريين والعرب والعالميين.

ووصل إلى الجونة حتى الآن، عدد كبير من الفنانين لحضور حفل الافتتاح، منهم إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل.

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ومن المقرر أن يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.