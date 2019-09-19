بـ"الفوسفوري".. إطلالة مثيرة للفنانة بشرى بمهرجان الجونة السينمائي

وصلت الفنانة بشرى رزة، منذ قليل، إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، وكانت أولى الحاضرين على السجادة الحمراء.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور للإطلالة المثيرة للفنانة.

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يذكر أن الفنانة بشرى بشرى هي مدير العمليات للشركة المنظمة للمهرجان، التي دائما ما تظهر جنبًا إلى جنب مع مؤسس المهرجان رجل الأعمال نجيب ساويرس ومؤسس مدينة الجونة سميح ساويرس.

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وانطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، السادسة مساء اليوم، وتمتد الفعاليات حتى 27 سبتمبر الجاري، حيث يبدأ حفل الافتتاح فى تمام الساعة السادسة مساء بحضور القائمين على المهرجان والعديد من النجوم المصريين والعرب والعالميين.

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ووصل إلى الجونة حتى الآن، عدد كبير من الفنانين لحضور حفل الافتتاح، منهم إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل.

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ومن المقرر أن يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.