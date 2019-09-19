بفستان أحمر مكشوف.. زوجة أحمد داود في افتتاح مهرجان الجونة : "صوروا فتحة فستاني"

وصل الفنان أحمد داوود بصحبة زوجته علا رشدي، لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، التي انطلقت قبل قليل.

وأطل داوود ببدلة سوداء كلاسيكية مع "بيبيون" عنق بسيط، وحذاء أسود لامع، في حين خطفت "علا" الأنظار بإطلالتها.

وظهرت علا بفستان أحمر من "التُل والشيفون"، منفوش قليلًا، ذو فتحة هوليوود، كاشفا ساقها كاملة، كما جاء مكشوفًا من جهة الصدر، ودون أكمام.

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وقالت علا للمصورين: "دي فتحة فستاني.. صوروها"، إذ حرصت على التقاط مجموعة من الصور التذكارية على السجادة الحمراء، بصحبة زوجها.

انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.