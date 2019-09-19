بفستان "دوبل كلوش فوشيا".. درة تخطف الأنظار بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وصلت الفنانة درة لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، منذ قليل، إذ كانت أول الحاضرين إلى السجادة الحمراءن وارتدت فستان "دوبل كلوش فوشيا".

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور للفنانة درة، خلال مرورها عبر السجادة الحمراء.

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وانطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، السادسة مساء اليوم، وتمتد الفعاليات حتى 27 سبتمبر الجاري، حيث يبدأ حفل الافتتاح فى تمام الساعة السادسة مساء بحضور القائمين على المهرجان والعديد من النجوم المصريين والعرب والعالميين.

ووصل إلى الجونة حتى الآن، عدد كبير من الفنانين لحضور حفل الافتتاح، منهم إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل.

ومن المقرر أن يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.