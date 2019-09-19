خبيرة في الموضة عن أزياء الفنانات بـ مهرجان الجونة: الأسود ملك الألوان

أعربت داليا عبد الشافي، خبيرة الموضة، عن سعادتها البالغة بحضورها فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي بدأت منذ قليل، ويستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

وقالت "عبد الشافي"، على هامش فعاليات المهرجان التي تبثها قناة "on e"، إنها تتوقع أن ترى ألوانا عديدة في أزياء الفنانات خلال المهرجان، مضيفة: "إحنا في الجونة، ومتوقعة ألوان كتير، بس الأسود هو ملك الألوان، أنا شوفت فنانات كتير لابسه أسود، بس متوقعة أشوف ألوان كتير".

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

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ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.