بفستان "ميتالك تايبست".. أول إطلالة لبوسي شلبي في مهرجان الجونة السينمائي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أول صورة لها بحفل مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة التي انطلقت في البحر الأحمر، منذ قليل.

وتألقت بوسي بفستان ميتاليك تايبست طويل، بدون أكمام، وببطانة من فتحة الصدر، من تصميم هاني البحيري، إلى جانب "تسريحة شعر" بأنامل خبير التجميل محمد الصغير.

وأثارت الإعلامية الجدل، فور ظهورها بالمطار، صباح اليوم، بسبب الحذاء الذي ارتدته، حيث جاء الحذاء بوجه مُحدب أحمر اللون، وله كورة بيضاء بدلًا من الكعب، الأمر الذي خلق موجة جدل تنوعت بين تساؤلات وسخرية.

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بالبحث عن الحذاء، وُجد أنه موديل "solacelondon Boots"، من مُتجر "ego"، ويصل سعره حاليًا إلى 324 جنيها إسترلينيا، بما يعادل 7443 جنيها.

بينما كان سعره من قبل 540 إسترلينيا، بما يعادل 12 ألفا و404 جنيهات.

ويسعى القائمون على المهرجان لإخراجه في أبهى صوره، من خلال اختيار عددا من المقدمين والمقدمات، لإجراء المقابلات الفنية، وإطلاق أغنية رسمية للمهرجان، على نهج الدورتين السابقتين.

وانطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، وتمتد الفعاليات حتى 27 سبتمبر الجاري، حيث يبدأ حفل الافتتاح فى تمام الساعة السادسة مساء بحضور القائمين على المهرجان والعديد من النجوم المصريين والعرب والعالميين.

ووصل إلى الجونة حتى الآن، عدد كبير من الفنانين لحضور حفل الافتتاح، منهم إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل.

ومن المقرر أن يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.