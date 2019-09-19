شاركت في تقديم مهرجان الجونة السينمائي.. معلومات عن روزالين البيه

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، منذ قليل، الذي يقدمه عدة وجوه، على رأسهم 4 فنانين بينهما كريم قاسم وروزالين البيه.

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"هُن" يقدم في التقرير التالي أبرز المعلومات عن روزالين البيه:

- درست روزالين البيه التاريخ في جامعة أوكسفورد في إنجلترا.

- سحر الفن دفعها للحصول على ماجستير التمثيل من معهد LAMDA ، ثم درست لسنة إضافية بـ Actors Studio في نيويورك.

- قدمت أكثر من 30 مسرحية بإنجلترا، وهي كاتبة سيناريوهات السينما والمسرح.

- شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "قابيل"، بدور "سارة" البطلة التي أسرت العيون والقلوب، وهي الزوجة الجميلة المحبة التي تحولت إلى شبح يؤنس وحدته ويواسيه بعد فقدانها في حادث.

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- كانت مشاركتها الأولى في السينما المصرية من خلال فيلم "تراب الماس" لمروان حامد.

- عرض فيلمها القصير "شوكة وسكينة" في مهرجان الجونة السينمائي، العام الماضي.

- لم يقتصر مشاركتها هذا العام في مهرجان الجونة فقط، بل جرى الإعلان عن انضمامهما إلى فريق عمل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لتكون الوجه الإعلامي لمجوعة فعاليات يومية لأنشطة المهرجان يخرجها كريم الشناوي.

- لم تتواجد بالسينما المصرية وحدها، إذ شاركت في المسلسل الجديد الذي يلعب فيه دور البطولة الممثل المصري الأمريكي رامي يوسف، إلى جانب الممثلة الفلسطينية هيام عباس، والممثل السوري البريطاني ليث نقلي.

وانطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، وتمتد الفعاليات حتى 27 سبتمبر الجاري، حيث يبدأ حفل الافتتاح فى تمام الساعة السادسة مساء بحضور القائمين على المهرجان والعديد من النجوم المصريين والعرب والعالميين.

ووصل إلى الجونة حتى الآن، عدد كبير من الفنانين لحضور حفل الافتتاح، منهم إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل.

ومن المقرر أن يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.