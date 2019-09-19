لجنة حقوق الإنسان بزيمبابوي تزور "قومي المرأة" لدراسة تجربة مكتب "الشكاوى"

استقبل المجلس القومي للمرأة، اليوم، وفد اللجنة القومية لحقوق الإنسان بزيمبابوي، للتعرف على دور المجلس في مجال تعزيز حقوق الإنسان، من خلال التعرف على جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.

واستعرضت الدكتورة نجلاء العادلي، مدير عام الاتصالات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس، تشكيل المجلس ودور فروعه بالمحافظات ولجانه المختلفة، مشيرة إلى أن المجلس يعتبر الآلية الحكومية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية.

كما استعرضت جميع الأنشطة والبرامج والمشروعات والخدمات التي يقدمها المجلس للنهوض بالمرأة في جميع المجالات، إلى جانب الحملات التوعوية التي أطلقها المجلس.

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وشرحت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، واستعرضت محاورها الأربعة، مشيرة إلى التقدم المحرز في وصول المرأة إلى مواقع صنع واتخاذ القرار بدعم من القيادة السياسية، حيث وصلت المرأة إلى 25% من الحقائب الوزارية، كما تمثل المرأة بنسبة 15% من مقاعد البرلمان، وصولا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة وحصولها على 25% من المقاعد البرلمانية فى الانتخابات المقبلة.

وعرفت بسمة زكريا، الوفد، بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس وأهم الخدمات التى يقدمها ودوره في تلقى شكاوى السيدات والفتيات وتقديم الاستشارات القانونية، وإتاحة تمثيلها أمام القضاء والمساعدة في تنفيذ الأحكام التي يتم الوصول إليها، واستعرضت آليات العمل داخل المكتب.

وتفقد الوفد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس للتعرف على نظام العمل به، وأسلوب تلقى الشكاوى.

جدير بالذكر أن وفد اللجنة القومية لحقوق الإنسان بدولة زيمبابوي يزور مصر، للتعرف على تجربة مصر في مجال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، من خلال التعرف على جهود قطاعات حقوق الإنسان بالوزارات والمؤسسات والمجالس القومية المختلفة.