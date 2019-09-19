في الحياة والموت.. جيسيكا جايمس ممثلة إباحية تتصدر محركات البحث

في عالم يسمح بازدهار صناعة الأفلام الإباحية بل ويقدم الجوائز للمتميزين فيها، خطفت جيسيكا جايمس، ممثلة الأفلام "البورنو" (الإباحية) الأمريكية، اهتمام متابعي هذه النوعية من الأفلام حول العالم، وتربعت على عرش الأكثر متابعة وبحثًا على محركات البحث، لأكثر من 17 سنة، قبل أن يُعثر على جثتها في منزلها بولاية كاليفورنيا بعد وفاتها بـ12 ساعة، لتعاود تصدر محركات البحث مرة أخرى، ولكن هذه المرة بسبب وفاتها.

وتوفيت جيسيكا جايمس، ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية، إذ عُثر عليها فاقدة للوعي داخل منزلها في سان فرناندو فالي بولاية كاليفورنيا، عن طريق أحد أصدقائها الذي أكد أنها متوفية منذ 12 ساعة تقريبا.

وبحسب ما ذكره موقع "nypost"، فإن الطبيب الشرعي يجري تشريح للجثة لمعرفة سبب الوفاة.

ويعرض "هن" بعض المعلومات عن جيسكا:

- ولدت في 8 مارس 1979.

- عرفت بأنها ممثلة أفلام إباحية، حيث بدأت مسيرتها عام 2002.

- اسمها جيسيكا ردينج، لكنه أصبح "جيسيكا جايمس" فهو مزيج من اسمها الحقيقي (جيسيكا) واسم حبيبها وعشيقها (جايمس)، وذلك خوفًا من النظرة السيئة.

Advertisements

- تعتبر أول ممثلة إباحية وقعت عقد طويل الأمد مع شركة "Hustler Honey of the Year" وذلك في عام 2004.

- بلغ عدد أفلامها الإباحية 200 فيلم.

- في العام 2008، اختيرت كنجمة الشهر في عالم الأفلام الإباحية بعدما صورت العديد المشاهد والإعلانات.

- في العام 2004، فازت بجائزة دلتا دي فينير (في ميلانو) عن فئة أفضل نجمة إباحية أمريكية.

- أما في العام 2018، ترشحت للحصول على جائزة آي في إن عن فئة أشهر نجمة إباحية.