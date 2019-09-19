أبرزهم بشرى.. 3 سيدات ضمن فريق عمل مهرجان الجونة السينمائي

10 أشخاص يقفون خلف تنظيم فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، الذي انطلقت فعالياته قبل قليل، وتمتد حتى 27 سبتمبر الجاري، ويضم فريق التنظيم، الذي يجهز الفعاليات منذ دورة المهرجان الأولى، 3 سيدات.

"هُن" يقدم في التقرير التالي السيدات الثلاث القائمين على تنظيم فعاليات مهرجان الجونة.

الفنانة بشرى رزة

بشرى هي مدير العمليات للشركة المنظمة للمهرجان، التي دائما ما تظهر جنبًا إلى جنب مع مؤسس المهرجان رجل الأعمال نجيب ساويرس ومؤسس مدينة الجونة سميح ساويرس.

نيكول جيميه

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دور نيكول في المهرجان نائب الرئيس التنفيذي ومبرمج، وتتواجد ضمن لجنة مشاهدة الأفلام جنبًا إلى جنب مع الناقد محمد عاطف.

يريزا كافينا

وتعتبر يريزا هي أحد مبرمجين المهرجان، وضمن أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام.

يذكر أن باقي أعضاء الفريق القائمين على المهرجان، هم رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، ورجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس الجونة، أما عن الفريق الإداري فيضم كل من: عمرو منسي وهو المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمهرجان، وكمال زادة رئيس القطاع المالي للشركة المنظمة للمهرجان، وباقي الفريق انتشال التميمي مدير المهرجان، وأمير رمسيس المدير الفني للمهرجان، وأخيرًا محمد عاطف مبرمج بالمهرجان.

وانطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، السادسة مساء اليوم، وتمتد الفعاليات حتى 27 سبتمبر الجاري، حيث يبدأ حفل الافتتاح فى تمام الساعة السادسة مساء بحضور القائمين على المهرجان والعديد من النجوم المصريين والعرب والعالميين.

ووصل إلى الجونة حتى الآن، عدد كبير من الفنانين لحضور حفل الافتتاح، منهم إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل.

ومن المقرر أن يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.