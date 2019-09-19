سعره 12 ألف جنيه.. حذاء بوسي شلبي يثير الجدل قبل افتتاح مهرجان الجونة

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، قبل قليل، واعتادت الإعلامية بوسي شلبي، الظهور خلف الكواليس دائمًا لرصد أدق تفاصيل الفعاليات الفنية للجماهير.

وأثارت الإعلامية الجدل، فور ظهورها بالمطار، صباح اليوم، بسبب الحذاء الذي ارتدته، حيث جاء الحذاء بوجه مُحدب أحمر اللون، وله كورة بيضاء بدلًا من الكعب، الأمر الذي خلق موجة جدل تنوعت بين تساؤلات وسخرية.

بالبحث عن الحذاء، وُجد أنه موديل "solacelondon Boots"، من مُتجر "ego"، ويصل سعره حاليًا إلى 324 جنيها إسترلينيا، بما يعادل 7443 جنيها.

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بينما كان سعره من قبل 540 إسترلينيا، بما يعادل 12 ألفا و404 جنيهات.

ويوجد منه ألوان: الأحمر، الأسود، والميتالك.

يذكر أن بوسي ظهرت بهذا الحذاء من قبل، خلال حوارها مع الفنانة سمية الخشاب، التي أعلنت فيه الأخيرة، عن طلاقها من الفنان أحمد سعد.