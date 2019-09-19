ZARA تفتتح متجرها الجديد في دبي مول

تشيد Zara بالمصنوعات اليدوية المحلية، والأقمشة والتدفق العضوي في متجرهم الرئيسي الجديد في دبي مول .

يمتد المتجر الجديد على مساحة تقدر بقرابة 5000 متر مربع في طابق واحد، يحاول المتجر تعزيز عرض علامته وخبرته في دبي مول الشهير، الذي يقع في وسط المدينة بالعاصمة يعكس تغيير الموقع وتوسع المشروع جوهر الأقمشة المحلية والمصنوعات اليدوية من خلال أشكالها وتقسيماتها العضوية، المحددة حول سلاسل من القباب التي تضع المجموعات في الواجهة. تلتزم المؤسسة بمعايير الكفاءة البيئة لمجموعة انديتيكس، وتوفر أحدث الإمكانيات التكنولوجية المتطورة من Zara لضمان مرونة تجربة تسوق متكاملة.

افتتحت Zara متجرها الرئيسي الجديد في دبي مول، مركز التسوق الشهير المتواجد في مركز وسط المدينة بالعاصمة. يعتبر المتجر الجديد، الذي تغير موقعه إلى دبي مول، مثالاً حياً على قدرة الماركة المستمرة في صقل بصمة مبيعاتها، واختيار المؤسسات المتميزة في أبرز مناطق التسوق في العالم.

مع وجود مساحة مبيعات تقدر بحوالي 5000 متر مربع في طابق واحد، يوفر المتجر الرئيسي الجديد مجموعات كاملة للمرأة والرجل والأطفال. يتميز قسم الأطفال بتوفير منطقة كغرفة ألعاب وصالة عرض مدمجة بشاشة في الأرضية للألعاب التفاعلية وأثاث مخصص.

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صممت المكان بالكامل على شكل مروحة، مع منطقة مركزية تمتد لبقية المناطق المختلفة لخلق أجواء مميزة في أنحاء المتجر.

بفضل إلتزامه المدروس بالأشكال العضوبة، وتدفق سلسلة منحيات خالية من الحواف، يحاول المشروع المعماري الإشادة بعوالم الحرف، والأقمشة والمواد الأولية. يستمر هذا المظهر الجمال عبر كافة الشاشات في أنحاء المتجر، التي تبدو منحية بوضوح.

تترجم هذه اللغة الجديدة في كيفية عرض مجموعات العلامة: حيث تبرز في تلافيف الجدران. صممت تجهيزات المتجر لتسهيل جولة الزبون داخل المتجر وخلق مساحات أكبر من الراحة والمرونة في المكان. تعتبر الإضاءة ذاتية، واختيار دقيق للملابس وإضاءاتها الخلفية. ويسهم اختيار المواد في تشكيل هذا السرد الفريد،مع تدرج ألواح البني وظلال الحجر والزخارف البارزة.

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