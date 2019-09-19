تسريحات شعر على طريقة فرح الهادي، تجمع بين الكلاسيكية الناعمة والعصرية المموجة بألوان جريئة اعتمدتها الممثلة الكويتية فرح الهادي لإكمال إطلالاتها سواء الكاجوال أم الرسمية. ففرح الهادي تتميّز بجمال ناعم وبشرة حنطية جذابة. لذا، هي تحرص على اختيار تسريحات شعر تناسب طول شعرها المتوسط، وتبرز ملامح وجهها الجميل بأسلوب عصري ولافت يجمع بين الكلاسيكية الهادئة تارةً، والعصرية المواكبة لأبرز صيحات تسريحات الشعر تارةً أخرى. فمن تسريحات شعر مالسة بأسلوب ناعم، الى تسريحات شعر ويفي متموج الأطراف، وصولاً الى تسريحات شعر مزينة باكسسورات ناعمة وأخرى بسكارفات ملونة، جمعناها لك لتستوحي منها تسريحات شعر على طريقة فرح الهادي وتكملي إطلالاتك.

تسريحات شعر على طريقة فرح الهادي بالصور

تسريحات شعر عصرية لفرح الهادي

لا بد من الاعتراف بأن فرح الهادي تتمتّع بالجرأة وتتقن فن التغيير والاختيار الصائب. فهي تحرص دومًا على مواكبة أبرز صيحات تسريحات موضة الشعر، وكذلك صبغات الشعر. لذا، تراها تعتمد التغيير في كل إطلالة جديدة لها لتبدو غاية في الأناقة والتميّز. وقد اختارت تسريحة شعر ملساء مسحوبة الى الخلف وزينتها بـ "بوند" ناعم على شكل سكارف ملفوف.

تسريحة شعر ويفي عريض لفرح الهادي

بما أن فرح الهادي تعشق التغييروالتجدّد، اختارت مؤخرًا ألوان الشعر الجريئة؛ حيث اعتمدت اللون الأشقر بخصلات مموجة، وبرزت جمال اللون باعتماد تسريحة شعر ويفي عريض مما اضفى سحرًا خاصًا على شعرها المتوسط الطول.



فرح الهادي وتسريحة شعر كلاسيكية مالسة

فرح الهادي اختارت لشعرها اللّون البنيّ بدرجة الشوكولا، تسريحة شعر كلاسيكية ناعمة تناسب لون شعرها وتبرز ملامح وجهها بأسلوب جذاب.

تسريحة شعر ذيل الحصان لفرح الفرح

يجب الاعتراف أنّ فرح الهادي تتقن لعبة اختيار تسريحات الشعر، ففي كلّ إطلالة جديدة لها تبدو في قمّة التميّز والأناقة، لا سيما في اعتمادها تسريحة شعر ذيل الحصان بأسلوب لافت.

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فرح الهادي بتسريحة شعر عصرية جذابة



إنْ تصفّحتِ صور فرح الهادي عبر موقعها الخاص أنستغرام، سنجد أنّها تهوى التغيير في لوكها بشكل مستمرّ، فلا تتردّد في أخذ خطوات جريئة وواثقة لتغيير تسريحات شعرها، ما يعكس شخصيّتها، وقد اختارت تسريحة شعر عصرية وبدت غاية في الأناقة.

شاهدي صور أجمل تسريحات الشعر التي اعتمدتها الفنّانة الكويتيّة فرح الهادي وشاركينا رأيكِ فيها.

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