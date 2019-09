تعرّفي إلى أحدث مستحضرات مكياج خريف 2019

تنتظرك هذا الخريف إطلالات جمالية مميّزة تعنونها أحدث صيحات المكياج العالمية مع مجموعات غنيّة من المستحضرات التي قدّمتها العلامات التجارية الكبرى. مكياج الخريف المقبل سيكون مفعماً بالحيوية والجاذبية من خلال هذه المستحضرات الجديدة التي نتعرّف إليها معاً.

1. Make Up For Ever Fond De Teint Reboot

يأتي كريم الأساس الجديد من مايك أب فور إيفير بتركيبة ثورية تخفي عيوب البشرة وعلامات التعب. يمنح البشرة لوناً موحّداً وملمساً مخملياً ناعماً. يناسب كل أنواع البشرة. أما بالنسبة إلى البشرة الدهنية فمن الأفضل إضافة طبقة من البودرة الحرّة لتثبيته.

2. Lancôme Rose Milk Mist

رذاذ الوجه الجديد من لانكوم ينعش البشرة ويرطّبها. القليل منه يمنحك شعوراً بالانتعاش، ويزيد من نضارة بشرتك. بإمكانك استخدامه قبل المكياج أو بعده وستحصلين على النتيجة نفسها.

3. Sephora Cream Lip Stain Duochrome

أحمر شفاه بتركيبة الغلوس بلون جذاب معدني وغير لامع، سهل الامتداد على الشفاه وله تأثير ثلاثي الأبعاد.

4. Pixi Heart Defensor Eye Palette

تأتي لوحة الظلال الجديدة من بيكسي بدرجات منعشة وزاهية، وهي تتنوّع بين التركيبة اللامعة والتركيبة الخافتة. هذه الظلال ستمنحك مكياج عيون لافت ومشرق خلال الموسم المقبل.

5. Clarins Joli Blush

قدّمت علامة كلارنس بلاش جولي بتركيبة استثنائية يسهل مدّها على البشرة. يمكنك التحكّم بدرجة الزهري التي ترغبين في الحصول عليها من خلال تطبيق البلاش بأسلوب متقن.

6. Terry Poudre Libre Matifiante Hyaluronic

غالباً ما تعمل مستحضرات التجميل ذات التركيبة الخافتة على تخفيف بريق المكياج وإشراقه. إلا أن هذه البودرة الحرّة من تيري والغنية بحمض الهياليرونيك، تساعد في تثبيت أساس البشرة مع الحفاظ على إشراقها.

7. Laura Mercier Mascara Caviar Volume Panoramic

تتميّز هذه الماسكرا من لورا ميرسييه بفرشاتها الـXXL التي تساعد في تكثيف الرموش بطريقة طبيعية وجذابة من دون أن تسبب تكتّلات أو تؤدي إلى جفاف الرموش. كما أنها تحتوي على مكوّنات غنيّة تغذيها وترطّبها.

8. Charlotte Tilbury Hot Lips 2.0

هذه العلامة التي تتصدّر خيارات النجمات بفضل مجموعات المكياج الغنيّة التي تقدّمها، طرحت أخيرا أحمر الشفاه هذا بتركيبة ناعمة ترطّب الشفاه وتمنحها لوناً نارياً جذاباً غير لامع.

9. CHANEL Rouge Coco Gloss

في إصدار محدود قدّمت دار شانيل أحمر الشفاه الغلوس بتركيبة لامعة يمكن تطبيقه على أي لون أحمر شفاه آخر أو مباشرة على الشفاه العارية لملامح جذابة وناعمة في الوقت نفسه.

