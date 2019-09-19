بالصور| في أسبوع المهرجان.. تعرف على سعر الليلة الواحدة في أشهر فنادق الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

أصبح قضاء العطلات في الجونة يجذب عددا كبيرا من المشاهير خلال الآونة الأخيرة، كما بقت الخيار الأمثل والرائع للعرسان.

وتقدم الجونة لزوارها الراحة والاستمتاع عن طريق الشواطئ الساحرة، مع المناظر الطبيعية الخضراء، بجانب الأنشطة التي يمكن للعروسين ممارستها؛ كجولات المغامرات، بالإضافة إلى الحياة الصاخبة في الحفلات ليلاً.

,يستعرض لكم الخليج 365 خلال السطور التالية أشهر فنادق الجونة الأكثر إقبالاً، وفقًا لـ booking، و tripadvisor.

- منتجع و سبا موفينبيك الجونة Movenpick Resort & Spa El Gouna

يقع هذا المنتجع على شاطئ البحر، ويتميز بسبا كامل الخدمات ومسبح على طراز البحيرة محاط بأشجار النخيل، ويبعد مسافة 1 كم من نادي الجونة للجولف، كما يتميز بإطلالة بانورامية على البحر الأحمر، و يبلغ سعر الليلة الواحدة لغرفة تتسع لفرديين 2,348 جنيهًا.

ويوجد به مطعم Palavrion الذي يتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأطباق المصرية، ويضم أيضاً عروض طهي مباشرة بالقرب من طاولة البوفيه.

ويمكن للضيوف في منتجع وسبا موفينبيك الجونة ممارسة التمارين في جيم مجهز جيداً أو الاستمتاع بلعب التنس في الملعب الرياضي، كما تتوفر أنشطة الغوص والغطس في المنطقة المجاورة.

ويبعد منتجع وسبا موفينبيك الجونة حوالي 4 ساعات بالسيارة من مدينة الأقصر، وتتوفر مواقف خاصة مجانية للسيارات في الموقع.

- ثري كورنرز أوشين فيو هوتيل(بالغين فقط) Three Corners Ocean View Hotel

يقع هذا المنتجع الشامل كلياً في مرسى أبو تيج، ويوفر شاطئ خاص ومسبح خاص مع إطلالة على البحر الأحمر أو على البحيرة الشاطئية أو المسبح أو الحدائق. كما تتوفر العديد من الرياضات المائية مثل رياضة ركوب الأمواج والتزلج على الماء بالقرب من مكان الإقامة، ويبلغ سعر الليلة الواحدة لغرفة تتسع لفردين 2,229 جنيهًا شامل الإفطار.

يقوم منتجع ذا ثري كورنرز أوشن فيو (للبالغين فقط 16+) بتنظيم ليالي بوفيه خاصة مع أطباق من جميع أنحاء العالم، ويمكن الاستمتاع بالمأكولات البلجيكية الأصلية ووجبات الطعام الإيطالية في المطاعم الانتقائية.

يضم ذا ثري كورنرز نادي صحي مع جيم وساونا وخدمات مساج، ويوفر فريق الأنشطة الترفيهي في الفندق أنشطة تشمل رحلات القوارب وجولات المشي والألعاب الجماعية واليوجا، و يقع هذا الفندق في بلدة الجونة، على بُعد 25.7 كم من مطار الغردقة الدولي.

- ستيجنبرجر جولف ريزورت Steigenberger Golf Resort

يقع هذا المنتجع 5 نجوم في ملعب يو إس بي جي إيه لبطولات الجولف، ويقدم غرفًا واسعة مع شرفة. ويتميز بسبا متكامل الخدمات ومسبح خارجي، ويقع شتيجنبرجر على بحيرات الجونة الشاطئية، ويمكن للضيوف الوصول إلى شاطئ خاص قريب على البحر الأحمر، ويبلغ سعر الليلة الواحدة لغرفة تتسع لفردين وشامل الإفطار 4,465 جنيهًا.

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وتتميز الغرف في شتيجنبرجر بشرفة أو تراس مع إطلالات على البحيرات الشاطئية أو ملعب الغولف أو المسبح.

ويشتهر المطعم الذي يقدم المأكولات على طراز البوفيه في شتيجنبرجر جولف ريزورت الجونة بمناطق لعروض الطهي وأمسيات ذات طابع معين. ويمكنكم الاستمتاع بالوجبات الفاخرة والإطلالات البانورامية على الجونة من مطعم La Rotisserie.

يمكن للضيوف التمرن في الجيم أو الغطس في مياه الشاطئ. ويتوفر مسبحان للأطفال وملعب للضيوف الصغار. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالأنشطة التالية مجانًا، كما تتوفر خدمة استئجار السيارات والدراجات من قبل الموظفين المتواجدين على مدار الساعة.

- شيراتون ميرامار ريزورت Sheraton Miramar Resort El Gouna

يقع هذا المنتجع المواجه للشاطئ من فئة 5 نجوم في وسط مدينة الجونة، وعلى بعد 20 كم شمال الغردقة، ويوفر مسبح خارجي وشاطئ خاص، ومتجر للمجوهرات ورواق للتسوق وأنشطة للأطفال تحت إشراف مختصين، وتحتوي جميع الغرف على تراس واسع ومنعزل أو شرفة ذات إطلالات خلابة على البحيرات والمسابح والشواطئ الخاصة، ويبلغ سعر الليلة الواحدة 3,679 جنيهاً.

تم تصميم منتجع شيراتون ميرامار الجونة على الطراز العربي والنوبي المصري, ويقدم غرف واسعة في أجواء هادئة، وقد تم بناء هذا المنتجع الفاخر على 9 جزر ترتبط بمسارات الحديقة وجسور المشاة.

تتوفر الأنشطة المائية في منتجع شيراتون ميرامار الجونة وتشتمل على ركوب الأمواج والغطس، ويمكن للضيوف الاستفادة من الجيم المجهز تجهيزًا جيدًا في منتجع شيراتون ميرامار الجونة.

يتوفر 8 المطاعم وبارات في منتجع شيراتون ميرامار، ويتم تقديم المأكولات الإقليمية والعالمية مع إطلالات خلابة على الشاطئ في Oriental 1001، بينما يقدم La Piscina المأكولات الإيطالية، كما يمكن التمتع بالموسيقى الحيّة في بار ميرامار.

كما تتوفر مواقف خاصة ومجانية للسيارات في منتجع شيراتون ميرامار، ويقع مطار الغردقة الدولي على بُعد 30 دقيقة بالسيارة، بينما يقع ملعب الجونة للجولف على بُعد 2 كم من المنتجع.

- فندق ثري كورنرز ريحانا Three Corners Rihana Resort

يقع هذا المنتجع المصمم على طراز نوبي في مدينة الجونة المنتجعية. ويتميز المنتجع بشاطئ خاص ومسابح مع زلاجات للأطفال ومجموعة من المطاعم. وتتوفر مواقف للسيارات مجانًا، ويبلغ سعر الليلة الواحدة 2,526 جنيهًا.

تتميز غرف الضيوف المكيفة في منتجع ثرى كورنرز ريحانة ذي الـ 4 نجوم بديكور ذي ألوان دافئة. وتحتوي على تلفزيون مع قنوات فضائية وميني بار ومنطقة جلوس مجهزة بكراسي ذات مساند للذراعين.

يفتح مطعم Sunny أبوابه يوميًا لتناول الإفطار والغداء والعشاء. ويضم المنتجع أيضًا عددًا من المطاعم المتخصصة التي تقدم مجموعة واسعة من المأكولات، بما في ذلك مطعم Dolce Vita الإيطالي ومطعم Chez Pascal البلجيكي.

تشتمل المرافق الترفيهية الأخرى في منتجع ريحانة على مركز للعافية وخدمات المساج. ويمكن ترتيب أنشطة الغطس والغوص وركوب الجمال ومجموعة من الرياضات المائية محليًا. ويمكن للضيوف الدخول مجانًا إلى المنتزه المائي الجديد.

يقع ثرى كورنرز بين البحر الأحمر والجبال الحمراء في الصحراء الشرقية. ويقع مرسى أبو تيج بالقرب من مكان الإقامة.