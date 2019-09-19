عودة أزياء القرون الوسطي ..أبرز عروض أسبوع لندن للموضة لربيع 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

منذ أن انطلقت أسابيع الموضة العالمية لربيع وصيف 2020، حرصت دور الأزياء على تقديم كل ما هو جديد في عالم الموضة والخروج بأزياء مختلفة تناسب المرأة العصرية وأجواء الربيع المبهجة.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز عروض أسبوع الموضة في لندن لربيع وصيف 2020.

-جوليان ماكدونالد

قدم مصمم الأزياء العالمي جوليان ماكدونالد مجموعة جذابة من أزياء السهرة المتنوعة ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن لربيع وصيف 2020.

وتنوعت المجموعة بين الفساتين بمختلف قصاتها، والجمبسوت، والبناطيل والجيب المناسب للسهرات بجانب قطع ملابس السباحة، وضمت أيضا تشكيلة متنوعة من التصاميم التي اعتمدت على قماش الحرير ذات الألوان الزاهية المناسبة لفصل الربيع، وتميزت القطع أيضا بخامتها الشفافة والناعمة على البشرة.

وركز جوليان ماكدونالد على الفساتين القصيرة المزينة بالريش واعتمد على الإكسسوارات والخيوط المطرزة والخامات اللامعة، واستخدم أيضا الكروشية.

وجاءت الألوان ربيعية تنوعت بين الأزرق، والأخضر النعناعي، والوردي، والأرجواني، والفضي، والذهبي

Advertisements

- عرض جوناثن أندرسون

استوحى jw Anderson مجموعته لربيع وصيف 2020 من القرون الوسطى، إذ اعتمد على الزخارف والمجوهرات الضخمة، والاكسسوارات على شكل درعًا.

وتنوعت المجموعة بين البدل الرسمية والمعاطف الضخمة الفضفاضة والسراويل الطويلة مع الصنادل المحبوكة والفساتين ثلاثية الأبعاد والحقائب الكورشية.

وركز على اللون الفضي والذهبي، والميتاليك، والألوان الربيعية القوية، والأحزمة التي زينت معظم التصاميم.

-عرض أزياء إميليا ويكستيد

استوحت إميليا ويكستيد تصاميم مجموعة ربيع وصيف 2020 للألبسة الجاهزة، من رواية "نساء صغيرات".

ركزت المجموعة على الألوان الهادئة المناسبة لفصل الصيف، واعتمدت في معظم التصاميم على ألوان والباستيل، والأصفر، والبرتقالي،

فرأينا نقشات الزهور، والقمصان القطنية الطويلة على شكل فستان، والفساتين القصيرة، والأقمشة الرقيقة المناسبة للصيف.