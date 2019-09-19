هازال كايا تتعرض للانتقاد بسبب وزنها الزائد.. ومعجبوها: قمر في كل الأحوال

ظهرت الممثلة التركية هازال كايا، بوزن زائد خلال الأشهر الأخيرة أثناء ذهابها للتسوق، مع العلم أنها في الأشهر الأخيرة من حملها.

ورصدت كاميرات الصحافة زيادة وزن هازال أثناء ذهابها إلى مول "أستينا بارك" التجاري، وسط ردود أفعال واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هازال مرتدية هوت شورت جينز قصير مع قميص باللون الأخضر، والذي كشف عن بروز بطنها وتغير كبير في ملامحها وجسدها.

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ردود الأفعال

مئات التعليقات اجتاحت "فيس بوك" و"تويتر" و"انستجرام" بين المبرر لزيادة وزنها بسبب الحمل، والمنتقد لعدم اهتمامهما بمظهر، والتي كان من أبرزها: "المزيد من ضحايا الزواج، الضحايا اللي بجد اللي بيفكروا بطريقتكم وبيحبطوا الناس، كونوا نسمة طيبة في الأيام اللي ما يعلم بيها إلا ربنا دي، هي قمر في كل الأحوال وفهرية قمر سواء تخينه رفيعه حلوين".

فستان هازال كايا

حظي فستان زفاف الفنانة هازال كايا، برواج واسع بين العرائس في مختلف أنحاء تركيا، بعدما ارتدته في حفل زفافها، المنعقد في فبراير الماضي، ليصبح بين التصميمات الأكثر طلبًا للعام 2019، وفقًا لوكالة "ترك برس".

وأطلت "هازال" خلال الحفل بفستان زفاف رقيق طويل للمصمم التركي أوزجور ماسور، الذي وعدته منذ أن كانت في 17 من عمرها في بداية مسيرتها الفنية أنها سترتدي فستان زفافها من تصميمه، كما أوضح عبر حسابه بموقع "إنستجرام" عقب زفافها.

وكانت كشفت هازال كايا "فريحة" للصحفيين عن اسم مولودها المنتظر وقالت إنها ستسميه فكرت علي.