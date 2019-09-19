أصالة تنشر صورتها مع ابنتها شام: أغلى عندي من نور عيني

نشرت منذ قليل، الفنانة أصالة نصري صورة لها بصحبة ابنتها شام الذهبي وهي تقبلها، على موقع تغريدات الصور "إنستجرام".

وكتبت أصالة تعليقا على الصورة: "هي أغلى عندي من نور عيني".

واعتادت أصالة في الفترة الأخيرة، على التحدث عن ابنتها الكبرى، وكان آخر ما نشرته عنها خلال تهنئتها لها بافتتاح عيادتها الجديدة عقب تخرجها من الجامعة، فنشرت صورة مصحوبة بتعليق: "الحمد لله بنتي كبرت، وصار عندها عيادة، أحلى دكتور بالعالم يا قطعة منّ روحي الله يكون معك.. أنا جدّاً فخوره وجدّاً سعيدة بكِ ولكِ".

وكان أخر ظهور للثنائي "أصالة" وشام" في برنامج "معكم" والذي تقدمة الإعلامية منى الشاذلي على فضائية cbc، والذي عرض على مدار 3 حلقات.