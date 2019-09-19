مجموعة ريتشارد كوين لربيع 2020.. مستوحاة من أفراد العائلة الملكية البريطانية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاش المصمم البريطاني ريتشارد كوين قصة نجاح بين عشية وضحاها عندما حضرت الملكة عرضه في عام 2018، وفي ختام أسبوع الموضة اللندني لموسم ربيع 2020، أقام المصمم عرضه على شرفها.

وقد اختار المصمم العائلة الملكية البريطانية كمصدر إلهام لمجموعته لربيع / صيف 2020، ورافقت العرض أوركسترا لندن الفيلهارمونيا، وفي الواقع بدا الأمر وكأنه تتويج أكثر من كونه عرضَ أزياء.

قام كوين بنقل الحاضرين في قاعة Bethnal Green في يورك هال إلى عالمه الخيالي، و قدم فساتين البافبول العملاقة بزخارف نباتية وقبعات مزينة بالريش.

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وتم تقسيم العرض إلى أقسام - بدءًا من تشكيلة من القطع المطبعة بطبعة البولكا دوت بنمط الريترو وطبعات الأزهار، مرورًا بالمزيد من القطع المزخرفة بالزخارف اللامعة، ووصولًا إلى تشكيلة ذات طابع عاطفي حزين بظلال كئيبة.

وبرزت أيضًا في التشكيلة فساتين بطبعات السجاد، وكابات التول المنسدلة، والكثير من التفاصيل المنمقة بالأحجار البراقة.