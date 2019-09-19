استشاري باطنة يوضح الآثار الجانبية لـ"الزنتاك".. ويكشف المواد الطبيعية البديلة

أطلقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحذيرًا من استخدام الـ"زنتاك"، وهو الدواء الذي يُستخدم في علاج الحموضة ويعد من أشهر العقاقير لعلاج قرحة وحرقة المعدة، كما يستخدمه عدد كبير جدًا من الناس منهم الصغار والكبار.

وصرَّحت الهيئة في بيان رسمي لها، بأن الـ"زنتاك" يحتوي على نسب من شوائب "نيتروزامين" المُسرطنة التي تسهم في تدمير جسم الإنسان كليًا.

وأوضح الدكتور سعيد الشريف، استشاري الباطنة، في حديثه لـ"هن" بعض الأعراض الجانبية التي من الممكن أن تظهر على مستخدمي الزنتاك.

في البداية أوضح استشاري الباطنة أن هذه الأعراض لن تظهر على الشخص، إلا إذا كان يستخدم الزنتاك لفترات طويلة، أي لمدة سنة أو أكثر.

الآثار الجانبية للزنتاك

يؤثر بالسلب على الحيوانات المنوية للرجال، وربما يتسبب في العقم على المدى البعيد.

يؤثر سلبيًا على صحة الكبد.

يتسبب في العقم للنساء.

يُحدث اضطرابا في وظائف الكليتين.

يضعف الرؤية إلى حدٍ ما.

ينتج عنه تساقط لشعر الرأس بدرجة بسيطة.

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يؤدي إلى الشعور بآلام العظام والمفاصل.

يؤثر بالسلب على وظائف البنكرياس.

مواد طبيعية يمكن استخدامها بدلًا من الزنتاك

أوضح الشريف في حديثه لـ"الوطن"، أن هناك العديد من المُنتجات الطبيعية التي يمكن الاستعاضة بها عن استخدام الزنتاك لتهدئة آلام المعدة وحرقتها، مثل:

مشروب النعناع الدافئ.

مشروب الريحان الدافئ.

مشروب الليمون الطازج.

مضغ قطعة من الزنجبيل الطازج.

إضافة الخل الأبيض العادي إلى مُختلف أنواع الأكل.

مشروب اليانسون بعسل النحل.

اللبن الرائب.

لبن جوز الهند.