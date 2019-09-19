ميرهان حسين في جلسة تصوير جديدة: "لغة الأحلام"

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة، شاركت بها متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "ميرهان" في جلسة التصوير وهي مرتدية فستان أزرق لامع مكشوف الساق، وذو كتف واحد، وعلقت على الصور باللغة الإنجليزية قائلة: "الألوان.. يالها من لغة عميقة.. لغة الأحلام". Advertisements وتلقت "ميرهان" تعليقات عدة من متابعيها: "الجميلة بزيادة"، "خدي قلبي وعمري"، "الحوت الأزرق". ويذكر أن ميرهان حسين، تشارك في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" من خلال حكاية "أكدب عليا شوية"، ويشاركها ألفت عمر ومن إخراج مصطفى فكري.

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